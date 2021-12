A pesar de que cada vez son más los futbolistas mexicanos los que emigran al balompié europeo, las ofertas no son tan atractivas como muchos creerían, así lo dio a conocer Álvaro Dávila, Presidente Deportivo de La Máquina, quien dio a conocer su sentir respecto a las propuestas que le han llegado para algunas de sus estrellas.

“Se me hace un insulto las ofertas que han llegado. Un insulto para el mismo jugador y el jugador no lo toma así. Si ellos sienten que no los merecemos en México y que son jugadores internacionales, llega una oferta que es de risa, no entiendo cómo ellos pretenden hacer una carrera con un club que ni siquiera los está valorando”, reveló Dávila en entrevista para Fox Sports.

Para Dávila esta situación deriva en un enojo colectivo pues sus jugadores al recibir estas propuestas no se sienten valorados y se molestan por ello, y terminan desquitándose con el club cementero, por lo que espera que se comporten como profesionales mientras su contrato siga vigente con ellos.

“Hay un contrato, se tienen que cumplir los contratos. Si no quieren firmar con nosotros, de menos que cumplan el periodo que les queda”, reveló Álvaro Dávila, quien también resaltó que en La Noria no buscan bloquear el crecimiento de los futbolistas, pero asegura que estas situaciones deben manejarse con especial cuidado pues hay muchos intereses económicos de por medio.