El delantero Enrique el Paleta Esqueda fue uno de los 20 futbolistas que integraron el plantel de la selección mexicana sub 17 que ganó la Copa del Mundo Perú 2005, pero que ya en el plano profesional no pudo consolidarse en ningún equipo de primera división de México o del extranjero.

Tras la hazaña con la selección mexicana sub 17 en el Mundial Perú 2005, Enrique Esqueda tuvo que esperar unos meses para debutar en la primera división con el América en un partido contra el Atlante del torneo Clausura 2006. Con las Águilas permaneció hasta el torneo Clausura 2011.

A lo largo de once años, Enrique el Paleta Esqueda, quien sufrió la eliminación con la selección preolímpica en 2008, pasó por seis equipos de la primera división mexicana: América (Clausura 2006-Clausura 2011), Pachuca (Apertura 2011-Clausura 2014), Atlas (Apertura 2014), Tigres (Clausura 2015-Apertura 2015), Veracruz (Clausura 2016) y Jaguares de Chiapas (Clausura 2017).

De esos seis equipos, Enrique Esqueda recuerda con desagrado su paso por los Tigres que comenzó a sus 26 años de edad. "Tuve un trago muy amargo en mi vida y en mi carrera", comentó el Paleta en una entrevista para el programa Tiro Libre de VIX. "Cuando me firma Tigres, me ruega Tigres… Firmo por tres años, me va muy bien en todos sentidos y al año me dicen 'ya no tienes contrato' y me dejan volando".

Enrique el Paleta Esqueda, actualmente sin equipo, también intentó jugar en el extranjero con el Arka Gdynia de Polonia y el East Bengal de la India. El asunto con Tigres lo sigue teniendo en la memoria: en un programa de "televisión internacional, en una dinámica que había que poner los equipos en el estado de la República donde jugué, yo no puse a los Tigres… ¿por qué? Porque me habían hecho la peor jugada de mi vida".