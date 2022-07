Ya han pasado más de 15 meses desde la última vez que Giovani dos Santos tuvo actividad profesional en un campo de juego: disputó 15 minutos ante Tigres UANL (11/04/21) en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2021 de Liga MX sin saber que no volvería a tocar un balón en lo que restaba de temporada. No solo eso, sino que luego quedó libre del Club América y desde entonces no puede encontrar un nuevo equipo para continuar con su carrera deportiva.

Luego de entrenarse de manera solitaria durante un buen tiempo y hasta pensar en la opción de colgar los botines, el oriundo de Monterrey podría estar realmente cerca de volver a hacer lo que más disfruta: jugar al futbol. Tal como te adelantamos en Bolavip hace ya una semana, hay un equipo mexicano que lo quiere: Mazatlán. Pero, ¿qué tan serio es este interés?

De acuerdo a la información brindada por Rubén Rodríguez en colaboración con diario Récord, el elenco de Sinaloa ya le puso una oferta sobre la mesa y se encuentra a la espera de una respuesta por parte del jugador. En este momento son uno de los peores equipos de la Liga MX, pero está claro que el exatacante del Barcelona les puede llegar a dar un salto de calidad si se pone al 100% en lo físico y futbolístico.

¿Qué es lo que le propuso Mazatlán? Se trata de un "contrato por un torneo supeditado a seis mes más, siempre y cuando cumpla con un porcentaje de minutos jugados, asistencias y resultados, contrato que lleva todas las de ganar para el jugador". Para tratar de convencer a Gio, el club le da la oportunidad de salir del equipo en cualquier momento si le llega una oferta mejor.

El periodista aseguró que "el propio jugador indicó a la directiva del Mazatlán que se tomaría unos días para pensarlo y comunicar de inmediato su respuesta". Lo que sí, hay optimismo en la directiva Cañonera en recibir un "Sí" por parte del ofensivo de 33 años. Mientras tanto, el equipo se prepara para recibir al Atlético de San Luis en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX.