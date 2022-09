Viajemos a junio del 2015. La Selección Mexicana está disputando la Copa América en Chile, aquella que dirigió Miguel Herrera y el elenco nacional quedó eliminado en Fase de Grupos sin siquiera ganar un partido. Un jugador que disputó la competencia tenía la cabeza en regresar a México y afrontar su segunda temporada en el Monterrey, pero se enteró que había sido transferido por la felicitación de un compañero...

Estamos hablando de Efraín Velarde, quien hoy está en Pumas UNAM. El lateral izquierdo estaba muy ilusionado y comprometido con los Rayados, pero la directiva lo cedió a préstamo al Club León en negocio con su representante. Esto significó un baldazo de agua congelada para él, ya que no quería marcharse y terminó haciéndose eco de la noticia a través de Eduardo Herrera.

El oriundo de Ciudad de México reveló en TUDN: "Cuando estuve en Monterrey firmé un contrato de cuatro años, me fui a la Copa América a Chile. Llegó mi familia a Chile, era un día de Draft, el torneo empezaba a los dos días y de repente me dice mi esposa 'hay muchos chismes de que te vas de Monterrey'. Le digo 'no, yo acabo de hablar con el presidente, me dijeron que cualquier cosa me avisaban'".

"Hablé con mi representante, (me dijo) 'sí, ya hablé con ellos, no pasa nada, tú tranquilo', y seguían los rumores, las redes sociales. Yo estaba tranquilo, terminamos de cenar, con el Piojo Herrera no podías sacar el celular en la cena, y de repente me dice Lalo Herrera, 'oye, ¿que ya te vas a León?'. '¿Yo?, ¿por qué?, estás loco, me acaban de decir que no' y después el 'Chapo' Montes '¿que ya eres mi compañero?', ah caray '¿Qué está pasando?'. Saqué mi celular y oficial en el Twitter de León y Monterrey", explicó.

Más adelante, Velarde admitió: "Mi primera reacción es 'no me voy'. Después empiezan a hablar conmigo, 'te van a congelar, vas a entrenar con la (Sub) 20, te van a decir que no', lo había escuchado muchas veces, pero nunca lo había (pasado). Primero no lo aceptas, pero después analizándolo fríamente dije 'León viene del bicampeonato, es una gran ciudad', por el proyecto deportivo estaba padre, pero yo no aceptaba la forma en que me habían sacado de ahí, sí somos (mercancía), pero no somos, fue un momento difícil para mí y para mi familia".