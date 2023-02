En el partido correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Deportivo Guadalajara cumplió en casa y derrotó 2-1 al Tijuana. Federico Lértora abrió el marcador para la visita y complicó el panorama de los tapatíos en el Estadio Akron; pero el conjunto local remontó gracias a dos penales convertidos por Víctor Guzmán.

El duelo contó con el debut de Miguel Herrera en el banquillo de Xolos. Luego de no ser elegido para dirigir a la Selección Mexicana, el ex-América aceptó la propuesta rojinegra y tuvo su estreno ni más ni menos que frente a Chivas. Para su mala fortuna, se fue con las manos vacías y en conferencia de prensa explicó los motivos de este resultado. ¿Excusas?

"Tuvimos tres días para este partido, tendremos tres para el que viene, pero tampoco es pretexto, tendremos que seguir trabajando para que el equipo gane", explicó con lamento el Piojo. Y más adelante agregó: "La verdad es que son desafortunadas las acciones en las que nos caen los goles. Sinceramente Toño (Rodríguez) no toca mucho la pelota".

"Tuvimos oportunidades escasas, pero claras para ampliar nuestra ventaja o después ponernos arriba, desafortunadamente no se concretan. Ahora a seguir trabajando, llevamos poco tiempo, pero el equipo esta decidido a pelear de tú a tú a quien sea. Ellos tuvieron la pelota y algunos centros, pero mi equipo estaba controlando bien las acciones. Nos vimos más peligrosos nosotros en nuestras escasas llegadas. Así es el futbol, no pudimos concretar y al final nos llevamos una derrota que nos duele", apuntó.

Por último, Miguel Herrera dejó bien en claro: "Venía de una racha larga de no conseguir esa victoria, pero se ganó el fin de semana y hoy desafortunadamente el equipo no sacó el resultado. ¿Qué quieres que te digan los técnicos, que vienen a tirar la hueva o qué? Obviamente venimos a trabajar, lo que prometemos es trabajar, me comprometo con los resultados, que el equipo tenga una idea en la cancha".