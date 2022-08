Este domingo, por la séptima jornada del Apertura 2022 de la Liga MX, América consiguió una victoria 2-1 como local ante Bravos de Juárez que le permitió tomar algo de aire tras un muy complicado inicio del torneo, aunque sin llegar todavía a los puestos de clasificación a la Liguilla.

La reacción de Las Águilas tuvo lugar en el complemento, tras irse al descanso igualando sin goles, producto de dos goles de Henry Martin en cuatro minutos. La visita descontó a los 90, con un tanto de Alan medina, pero ya no tuvo tiempo para ir en busca de llevarse al menos un punto del Azteca.

Fernando Ortiz, que ha tenido que lidiar con los rumores de una posible salida seguida de la búsqueda de su reemplazante, reveló en rueda de prensa qué fue lo que dijo a sus futbolistas para promover el cambio de actitud que se vio en el complemento. "Sacamos un resultado positivo. Por momentos el equipo me gustó y por momentos no", comenzó diciendo.

Y agregó: "En el vestuario les deje en claro que el del primer tiempo no es el equipo que quiero y que si no salíamos a buscar el partido jugando en casa, no íbamos a ganar. Pudimos abrir el marcador, que era lo más difícil. A la hora de que el rival pudiera empezar a ejercer presión, terminamos con un resultado a favor".

Fernando Ortíz ya piensa en Pumas

Clave para promover realmente una levantada será para Las Águilas extender el andar victorioso al clásico con Pumas, que se disputará el sábado en el Estadio Olímpico Universitario. "Pumas es un rival clásico, tenemos que ir a su cancha y vamos a hacer el partido que creemos para ganar. Los chicos saben que es un clásico, lo vamos a tomar como un clásico. No dudo en poner a los jugadores que crea que están mejor", señaló.