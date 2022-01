En sus diez años al frente de Tigres, Tuca Ferretti logró darle un gran prestigio a la institución, al obtener cinco títulos y protagonizar varios certámenes. No obstante, su salida no se dio en los mejores términos. Aunque a nivel nacional no existió demasiada información, en el ámbito local sí que se sugirió ciertos conflictos por fuera del campo de juego.

En los últimos días, corrieron con más fuerza los rumores acerca de que Tuca Ferretti se benefició económicamente con la compra de jugadores, junto al ex presidente Miguel Ángel Garza. Sin embargo, este jueves, el entrenador brindó una entrevista para el canal de Youtube del Burro van Ranking, donde salió al cruce de aquellas versiones y se defendió de manera tajante.

Consultado sobre aquellas acusaciones, Ferretti expresó: “Si alguna cosa yo hice mal, que me demanden. Que digan. Que digan todas las pendejadas y que me demanden y si lo hacen, que me lo comprueben”. En el tono de su respuesta se advirtió que aquel es un tema que ya había oído tiempo atrás, por lo que no se trata de una acusación nueva.

“Alejandro Rodríguez era Presidente, teníamos un intermediario con Cemex, el señor Víctor Romo. No se hacía nada, ni se autorizaba nada sin que ellos no supieran. Si yo hubiera hecho algo malo, ¿ustedes creen que ellos no hubieran hecho algo?”, manifestó Tuca Ferretti.

Además, el entrenador dio detalles de los tiempos en los que se realizaban informes sobre la gestión económica: “Cada seis meses se hacía auditoría. Todo el tiempo se hacía auditoría. ¿Y cuándo salió una cosa? Jamás. Estas son babosadas y pendejadas de gente que quiere hacer daño a una persona que le dio todo a la institución. Entregué todo y me encabrona”. Enfatizó Tuca Ferretti.

En su paso como entrenador, Tigres realizó grandes golpes de mercado, en los que logró armar plantillas de gran calidad que lo ayudaron a competir de la mejor manera por títulos. Sin embargo, las millonadas de aquellos fichajes hoy le traen problemas a Tuca Ferretti, aunque por supuesto, las acusaciones por el momento no son más que ello.