En la Sultana del Norte el nombre de Germán Berterame todavía no está cerrada, pues de acuerdo a lo revelado por Duilio Davino, Presidente de Rayados de Monterrey, el fichaje del futbolista argentino ya estaría amarrado para los del Barrial pero todavía no lo pueden anunciar, ya que no dan por terminado su mercado de fichajes, así lo dio a conocer en conferencia de prensa, pero a pesar de las intenciones, el conjunto sudamericano de San Lorenzo de Almagro estaría decidido a sacar ventaja a cualquier intento de adquisición por su exfutbolista.

Con información de Récord, el conjunto argentino estaría analizando demandar tanto al Atlético de San Luis como al Atlético de Madrid por los tratos que se han hecho con la carta del albiceleste, pues de acuerdo a los del Ciclón ambas escuadras habrían confabulado para dejaros fuera de la operación al dejar expirar el contrato del futbolista, pese a que ellos conservaban el 30 por ciento de la ficha de Berterame.

Ante esta situación, el equipo argentino estaría buscando pelear alrededor de 3 millones de dólares por su transferencia, pues es el club donde se formó, por lo que, si la venta si hubiera hecho de manera directa del equipo potosino a Rayados, el Ciclón habría recibido una parte de esta transacción. Por ello el conjunto sudamericano alega que la operación que realizaron el Atlético de Madrid y el Atlético de San Luis fue ‘ventajosa’ y totalmente premeditada, esto con la finalidad de dejarlo fuera de la jugada.

El Atlético de Madrid le habría pedido al San Luis que dejaran expirar ese primer contrato. Que la relación con San Lorenzo terminara y que después firmaran otro acuerdo. Así ocurrió y legalmente no hay ningún vínculo para que San Lorenzo se beneficie con dicha operación. De acuerdo a la misma fuente, el club argentino apelará la situación con la FIFA, pues consideran que los equipos implicados hicieron esto a propósito para dejarlos fuera de la negociación. En los próximos días se podrá conocer más al respecto.