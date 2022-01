El mercado de fichajes de invierno da sus últimos pasos para las transferencias locales, rumbo al comienzo Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. El Santos Laguna quiere volver a ser protagonista y para eso apostó por Pedro Caixinha, a pesar de que incorporaciones no fueron muchas y, por si fuera poco, causó baja un futbolista de último momento.

Si hubo un futbolista que causó sensación en la afición de la Comarca Lagunera ese fue Alessio Da Cruz, refuerzo para el Apertura 2021 que demoró en llegar y debutar, pero que en pocos partidos disputados en el Apertura 2021 (ocho en total, siete como titular), convirtió tres goles y mostró un nivel que llenó el ojo de propios y extraños.

A tan solo seis meses de su llegada, el delantero neerlandés le dijo 'adiós' a los fanáticos de Santos Laguna, a quienes calificó como la mejor afición y les deseó lo mejor de aquí en más. Así lo hizo con un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de uno de sus partidos con los Guerreros.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los aficionados que me han apoyado incondicionalmente desde mi llegada. Gracias a ustedes, pronto comencé a sentirme como en casa en La Laguna. No he conocido mejores aficionados en mi carrera y les deseo todo lo mejor para el futuro", escribió el europeo.

Dónde jugará Alessio Da Cruz

De acuerdo a información del medio deportivo italiano, TuttoSport, Alessio Da Cruz se convertirá en refuerzo del Parma, que actualmente milita en la Serie B de aquel país. De hecho, los Cruzados son actualmente los dueños de su carta y desde donde el futbolista arribó en su momento a la Liga MX.