El extremo izquierdo ecuatoriano ya presionó al Emelec para poder concretar su llegada al Monterrey, un "club que me seduce mucho".

A menos de dos semanas de que los Rayados del Monterrey comiencen su participación en el torneo Apertura 2022 sólo han cerrado la contratación del uruguayo Rodrigo Aguirre, pero parece que es cuestión de tiempo para que se concrete la llegada como refuerzo del ecuatoriano Joao Rojas.

Este martes el Emelec enfrentó en partido amistoso al 9 de Octubre, pero lo hizo sin emplear a Joao Rojas: "Hoy no jugué por decisión del club del técnico y del presidente, me están cuidado por una negociación que se puede dar, es beneficioso para el club, me imagino que se quieren esperar, es una negociación de un mes", explicó el extremo izquierdo ante el interés de Rayados del Monterrey.

Joao Rojas, de 24 años de edad, llegó en 2017 al Emelec equipo con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2022. Para el atacante ecuatoriano es primordial llegar al Monterrey para el torneo Apertura 2022 y por eso ha presionado a la directiva para que concrete el fichaje. "El club ya sabe cuál es mi intención y hasta qué punto voy a esperar, sé que el hincha está un poco intranquilo porque el escenario que se puede venir en el fútbol mexicano, el club me seduce mucho".

Por lo pronto, Joao Rojas tiene su mente con el Emelec y la serie de Octavos de Final de la Copa Libertadores contra Atlético Mieneiro y la Final de la Serie A de Ecuador contra Barcelona. No obstante, hay versiones en Ecuador que ya dan por hecho el pase a Rayados del Monterrey y que la operación se habría dado por dos millones de dólares.

"Mi representante está allá y creo que el viernes sea más puntual. Por el club que es porque Rayados es muy grande en México, me hizo y me genera de ansiedad de que ya se pueda cerrar esta situación", dijo Joao Rojas quien estaría por reportarse con el Monterrey para cumplir los exámenes médicos, aunque antes estuvo en la órbita del América.