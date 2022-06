Ya han pasado más de 14 meses desde la última vez que Giovani dos Santos tuvo actividad profesional en un campo de juego: disputó 15 minutos ante Tigres UANL (11/04/21) en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2021 de Liga MX sin saber que no volvería a tocar un balón en lo que restaba de temporada. No solo eso, sino que luego quedó libre del Club América y desde entonces no puede encontrar un nuevo equipo para continuar con su carrera deportiva.

Han surgido muchísimos rumores sobre el mediapunta que supo vestir los colores del Barcelona, Tottenham y Villarreal, entre otros. Sin embargo, continúa siendo agente libre y hasta ya habría pensado en retirarse formalmente. Pero espera, Gio, porque hay un equipo de Sudamérica que pretende contar con tus servicios de cara al futuro cercano. ¿De quién se trata?

José Auad, candidato a la presidencia del Emelec, aseguró en una entrevista con ESPN que uno de sus máximos deseos para cuando gane las elecciones es fichar al 10 que brilló en la Selección Mexicana. "Yo quiero traer a Giovani dos Santos. Lo he seguido. Sé que lleva meses sin jugar, pero me gusta su tipo de jugador", admitió el directivo, quien sorprendió a la fanaticada azul.

"Le gusta la farra, pero no sé cómo ande ahora. Pienso en un 10 de jerarquía como Dos Santos. No solo quiero tenerlo a él; haremos un gran plantel. Quiero darle al Emelec jerarquía internacional", sentenció Auad. Cabe resaltar que la votación para escoger a la nueva cúpula dirigencial de la institución estaba pactada para el domingo 26 de junio, pero fue postergada por un inconveniente que hubo en la lista de propio José. Aún no tiene nueva fecha.

Emelec, por su parte, es un grande de Ecuador que cuenta con 14 títulos locales y 15 subcampeonatos, por lo que está acostumbrado a pelear por el trofeo. Además, es un habitual competidor en la Copa Libertadores de América, un torneo más que poderoso. Sin ir más lejos, disputará los Octavos de Final de esta edición ante Atlético Mineiro de Brasil. ¿Mirará el encuentro Gio?