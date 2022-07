Después de varias idas y vueltas, el ecuatoriano Joao Rojas se transformó en el segundo refuerzo de Monterrey, de cara al Apertura 2022. El atacante ya está listo para sumarse a las filas de Víctor Manuel Vucetich, luego de un mes en el que las negociaciones para concretar su salida de Emelec, no fueron sencillas.

Joao Rojas dialogó con Mediotiempo acerca de su llegada a Monterrey: "Hubo ansiedad, fue duro, incómodo para mí, para mi familia, para mi papá, para mi novia. Siempre pasaba revisando el teléfono a ver si ya podía tener la llamada de que ya todo estaba hecho. Se dio en el momento indicado, me dio tiempo para despedirme de mi familia y disfrutar de mis antiguos compañeros".

El ecuatoriano finalizaba su contrato con Emelec, pero no quería irse sin dejar dinero al club del que es hincha. "Hoy mi cabeza ya está acá y espero ponerle la camiseta y poner rendir", expresó. A los 24 años, Joao Rojas fue buscado desde Bélgica, Suiza, Espanyol y el New York City. "Yo estaba a punto de quedar libre. Mi intención siempre fue que mi exclub fuera beneficiado, el club del que soy hincha, soy socio. Intenté que fuera de esa forma en agradecimiento a todo lo que me dio".

Asimismo, Joao Rojas también destacó el esfuerzo de Monterrey para llegar a un acuerdo con la institució ecuatoriana: "Se pudo conseguir la salida y es mérito también de la directiva que al haber tan poco de mi término de contrato, ellos vinieron, hicieron un esfuerzo, entonces hay mucha gente que estuvo detrás e intentaré no defraudarlos”, explicó.

Así se define Joao Rojas

“Soy un jugador que se basa en el juego colectivo, que intenta hacer mejor a sus compañeros, a su lateral, a su contención, al 9, intenta asistir, disfruta asistir, espero que con esas características pueda ayudar al funcionamiento del equipo y lo que me da Rayados es poder dar un gran salto, en un gran lugar y poder consolidarme”.