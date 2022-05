Aunque ya hay gente de su cuerpo técnico trabajando con la Fiera, el entrenador portugués dijo que aún no ha aceptado la propuesta del club esmeralda.

Mientras el torneo Clausura 2022 de la Liga MX se encuentra en fases definitorias, los equipos que no llegaron ni al repechaje están haciendo ajustes para el Apertura 2022, uno de ellos es el León que con el torneo en marcha tuvieron la renuncia del argentino Ariel Holan a la dirección técnica y ahora busca nuevo entrenador.

Semanas atrás, trascendió que el León está sumamente interesado en contar con los servicios del director técnico portugués Renato Paiva quien actualmente se desempeña en el equipo ecuatoriano Independiente del Valle luego de haber pasado por el banquillo del Benfica B.

Aunque aún no hay un contrato firmado, prácticamente es un hecho la incorporación de Renato Paiva al León, de hecho ya hay gente de su cuerpo técnico trabajando con la Fiera. "Está una persona indicada por nosotros… fue una propuesta que el León nos ha hecho porque los jugadores empezaron la pretemporada el martes", explicó el entrenador.

El Independiente del Valle está peleando por el título de campeón en la Serie A de Ecuador y por eso Renato Paiva no ha firmado contrato con el León. Sin embargo el portugués ya dijo cuándo podría estampar su rúbrica en el convenio con el equipo esmeralda. "Lo de León es cierto, hay una propuesta y los clubes están hablando. No tengo nada firmado y si firmo lo haré al final de la etapa de Liga Pro después del partido contra 9 de Octubre. No saldré antes porque tengo responsabilidades profesionales". Ese partido se jugará el 29 de mayo.

¿Cómo jugaría el León con Renato Paiva?

Renato Paiva, quien sería uno de los nuevos directores técnicos en la Liga MX junto con Diego Aguirre, dijo el estilo de juego que le imprimiría al León: "Siempre quiero que mis equipos luchen hasta el último, después si ganamos, está bien, y si no lo hacemos, igual me gusta que mi equipo llegue hasta las últimas instancias".