El Clausura 2023 de la Liga MX aún se está disputando, pero la directiva de Tigres UANL parece estar pensando cómo afrontar el siguiente mercado de pases de verano. Ya se hicieron grandes esfuerzos para contratar a elementos como Nicolás Ibáñez y Diego Lainez, pero los bombazos no terminarían...

La situación de Rafael Carioca tiene en vilo a Sinergia Deportiva y CEMEX. El brasilero, ayudado por su representante, está presionando para renovar su contrato bajo las mejores condiciones posibles, pero las partes no están llegando a un acuerdo y su futuro inmediato podría estar con Tuca Ferretti en Cruz Azul.

Dicen que "no hay mal que por bien no venga" y eso sucedería en Nuevo León. Si el multicampeón no firma la extensión de su vínculo a la brevedad, las autoridades de los Felinos tendrían un plan maestro a ejecutar. Los regiomontanos podrían fichar un internacional, que está en Europa y jugó en América.

Mateus Uribe, en el radar de Tigres UANL

"Sí es cierto. La opción es Mateus Uribe, sería excelente", Willie González terminó con las sospechas y confirmó que el colombiano está en la órbita de los de Nuevo León. El sudamericano acaba de quedar afuera de la UEFA Champions League con Porto y su futuro no seguiría estando con los Dragones.

El centrocampista terminará su contrato con el cuadro luso al final de la temporada actual. A sus 31 años tiene diferentes ofertas sobre la mesa: se ha hablado de un regreso al Club América, de una impresionante transferencia al Flamengo de Brasil y ahora se suma Tigres UANL, a billetazos, para llevárselo.