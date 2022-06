Resta cada vez menos para que demos inicio al Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, sin embargo, el mercado de fichajes de verano continúa con novedades constantes. Y en este caso el protagonista es Cruz Azul, quien desea encontrar a un elemento que pueda nutrir la defensa tras la salida de Pablo Aguilar.

Días atrás se instaló fuertemente la posibilidad de que Bruno Méndez, zaguero uruguayo perteneciente al Corinthians de Brasil, llegara a La Máquina como refuerzo. El futbolista de 22 años fue dirigido por Diego Aguirre en el Internacional de Brasil, club en el que jugó a préstamo y ya se despidió públicamente, despertando la ilusión de los aficionados tras un "me gusta" de Ángel Romero.

Más allá de los intentos realizados desde La Noria y las pretensiones, el Timao buscó retenerlo para jugar los torneos locales y continentales (Copa Libertadores), y la situación habría entrado en una zona de definición. Muy difícil para los Cementeros, por cierto.

De acuerdo a información de la periodista de AS México, Guadalupe Sena, de momento Bruno Méndez está más cerca de quedarse en Corinthians, pero su representante no quiere dar por caído lo de Cruz Azul. “Todo puede pasar”, le habría dicho el agente, que además aclaró que no existe ningun acuerdo ni arreglo entre el jugador y el equipo mexicano, por lo que la negociación es de club a club.

El alto monto que pide Corinthians por Bruno Méndez

Por si fuera poco, en las últimas horas ESPN informó que el gigante de Brasil estaría pidiendo casi 10 millones de dólares por el pase del futbolista, lo cual resulta imposible para el cuadro Cementero, que este martes haría un nuevo intento buscando un número que satisfaga a ambas partes.