El mercado de pases de verano en Cruz Azul estuvo plagado de novelas, muchas de las cuales culminaron en fracasos o fueron demoradas más de lo deseado. Antes de abandonar su puesto como director deportivo de La Máquina para recalar en Selecciones Nacionales, Jaime Ordiales pretende dejar concluidas sus gestiones de fichajes y renovaciones.

Una de ellas es la incorporación de Alonso Escoboza, un lateral izquierdo que a pesar de que Diego Aguirre no lo había solicitado y que el directivo quería colocar en La Noria "a toda costa", resultaba útil para nutrir la plantilla ante el escenario de escasez de defensas, y la posibilidad de llegar de manera "gratuita".

Desde hace semanas que se venía hablando de que el futbolista estaba a punto de concretar su llegada al equipo Cementero, pues solo debía rescindir su contrato con el América para después aceptar la propuesta y firmar. Sin embargo, un giro rotundo en la situación culminaría con otro "fracaso" para Ordiales.

Alonso Escoboza no llega a Cruz Azul

De acuerdo a información del periodista de ESPN, León Lecanda, Alonso Escoboza no llegará a Cruz Azul como refuerzo para este Apertura 2022. "Se volvió a enfriar la negociación con Alonso Escoboza y me dicen que prácticamente ya no hay ninguna posibilidad de que llegue a Cruz Azul", escribió el reportero en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que, hasta el momento, Cruz Azul cuenta con tres incorporaciones para esta edición de la Liga MX, todas ellas aprobadas por el entrenador uruguayo, aunque con resoluciones tardías: Carlos Rotondi (extremo), Gonzalo Carneiro (centrodelantero), Ramiro Funes Mori (defensa central)