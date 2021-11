Habrá drásticos cambios en Cruz Azul después de la eliminación del Grita México A21 de la Liga MX. Luego de haber mordido el polvo contra Rayados de Monterrey, Juan Reynoso se mantendrá al frente del plantel profesional pero sí habrá modificaciones dentro: se avecinan muchas bajas y también altas.

Sin contar a Orbelín Pineda, quien pasará a Europa en este mercado de pases de invierno, otros elementos como Alexis Peña, Yoshimar Yotún, Walter Montoya, Lucas Passerini, Bryan Angulo, Adrián Aldrete, Quick Mendoza y Rómulo Otero podrían continuar sus carreras en diferentes equipos. Y lógicamente, ante tantas salidas, la institución capitalina se prepararía para tener incorporaciones de cara al Clausura 2022.

De hecho, y de acuerdo con la información que se dio a conocer en las últimas horas, el elenco de La Noria pensaría en la contratación de un futbolista de la Selección de Chile. Hablamos de Joaquín Montecinos, quien ya sumó un total de 40 minutos en las Eliminatorias de Conmebol, enfrentando a Perú y Ecuador.

Joaquín Montecinos y su respuesta a Cruz Azul

En plática exclusiva con Bolavip México, el ahora jugador de Audax Italiano fue claro con respecto a los rumores que lo colocan en La Máquina para el siguiente semestre: "Es un club de mucha envergadura y de mucha historia. Sería muy lindo y un paso importante en mi carrera. Lo único que quiero es terminar bien el año para después enfocarme en lo que va a ser mi futuro y así poder tomar la mejor decisión".

"Por supuesto que me gusta el futbol mexicano, es muy dinámico y hay clubes muy grandes. Claramente que sería un paso en mi carrera, es una de las opciones. Me gustaría ir allá porque mi papá estuvo muchos años, le fue muy bien y muy fue exitoso, me cuenta que la vida allá es muy bonita", agregó.

¿Quién es el papá de Joaquín Montecinos?

Aunque su prioridad, por su edad de 25 años y su talento, está en ir a Europa, el centrocampista dejó en claro que quiere seguir con el legado de su padre. ¿Quién es? Cristian Montecinos, quien vistió las playeras de clubes como Cruz Azul Hidalgo, Santos Laguna, Necaxa y Puebla entre los años 1996 y 2000.