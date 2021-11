En la temporada 2021 de la MLS, Raúl Ruidíaz fue uno de los jugadores más importantes. Vistiendo la playera del Seattle Sounders, fue titular en 24 oportunidades y se destacó con 17 goles. Una estadísticas impresionante que lo puso en el radar de importantes clubes de cara a este mercado de pases.

¿Qué pasará con su futuro? En medio de todos los rumores que están circulando, y las especulaciones que empezaron a hacer los medios de comunicación, el atacante peruano se manifestó a través de las redes sociales y envió un mensaje después de lo que fue la eliminación de su equipo contra Real Salt Lake.

"Esta temporada no ha sido fácil, ni la mejor para el grupo de jugadores debido a algunas lesiones. Pero hemos intentado dar lo mejor de nosotros por este club. Algunos de esos grandes esfuerzos no fueron suficientes y no pude terminar el año como quería, pero la lucha nunca se detuvo", publicó.

Para cerrar su publicación en Instagram, el delantero sudamericano lanzó una frase que empezó a ilusionar a los fanáticos de Cruz Azul que quieren tenerlo en el equipo de su compatriota Juan Reynoso para el siguiente semestre: "Gracias a todos por su apoyo. Siempre estarán en mi corazón, nunca los olvidaré".

Es un hecho que Raúl Ruidíaz se marchará de la Major League Soccer de los Estados Unidos después de esta temporada pero aún no se sabe en qué club brillará. La Máquina, según diferentes rumores que circularon desde el mercado de pases anteriores, podría ser una opción para el futbolista de 31 años.