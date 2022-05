Los fichajes y rumores del mercado de pases rumbo al Torneo Apertura 2022 de Liga MX comenzaron hace algunos días y no tienen ninguna intención de hacer una pausa. En este caso nos toca hablar de un delantero goleador que supo tener buenos momentos en el futbol mexicano, pero en julio del 2021 se marchó al club de sus amores en Argentina. Ahora, tras menos de un año, quedó en libertad de acción y podría volver a suelo azteca.

Se trata de Milton Caraglio, centroatacante de 33 años que vistió los colores de Cruz Azul, Atlas, Tijuana y Dorados de Sinaloa en México, pero que viene de un último paso por Rosario Central. Tal como confirmó Cristian Le Bihan, su propio representante, rompió su vínculo con la Academia y se encuentra buscando club para la próxima temporada. Y como no podía ser de otra manera, ya tiene ofertas para al país tricolor.

"Tengo algunas ofertas por Milton Caraglio en el extranjero. Hay que ver las ganas que tenga él, yo no estaba de acuerdo con que volviera de México, ya que su moneda es superior y se encontraba jugando como titular en su última campaña", aseguró el agente para Equipo 3 de LT3. Con esto, podemos ver que su entorno lo quiere fuera de Argentina y la Liga MX pasa a ser una de las mejores opciones, ya que es un torneo competitivo y donde se paga mejor que en su país de natalicio.

Por el momento no hay más detalles de los equipos que posiblemente lo tengan en carpeta, pero es cuestión de días para que salga a la luz. Cuesta imaginarlo en este Atlas que pelea títulos y en Cruz Azul, ya que a pesar de no haber encontrado reemplazante de Cabecita Rodríguez, el rosarino nunca se ganó el cariño de la afición. Si Xolos no está interesado, entonces podría jugar para un nuevo club.

Los números de Milton Caraglio en la última temporada

Milton Caraglio vistió los colores de Rosario Central en la temporada 2021/22 y registró unos números nada presumibles. Si bien comenzó siendo titular y hasta marcó en su re-debut, luego de cuatro jornadas salió del once inicial para no volver jamás. Disputó un total de 18 encuentros: marcó 2 goles, no registró asistencias y sumó 648 minutos de juego. En este 2022 casi que ni fue considerado por su DT.