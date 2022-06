Los Diablos Rojos del Toluca se están armando con todo para afrontar el próximo Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, donde apuntan a dejar atrás los últimos malos tiempos y ser claros protagonistas. Para ello, Nacho Ambriz ya dispone con nada menos que cinco refuerzos de jerarquía, y podrían llegar más.

Uno de los nuevos elementos que más ilusiona es Jean Meneses, quien ya se entrena con el primer equipo en el inicio de la pretemporada. En diálogo con el sitio oficial Escarlata, el atacante chileno declaró que buscará lograr cosas importantes con la institución, sabiendo de la historia y los títulos que ha cosechado a lo largo de su historia.

“Es un equipo fuerte que si se hace respetar en casa puede sacar muchas ventajas. Nos vamos a preparar de la mejor manera para estar en los primeros lugares, que es donde merece estar este equipo. Vengo muy motivado, con muchas ganas, mucha gente conocida que me va a ayudar y espero que las cosas se vayan dando mejor”, añadió.

"Estoy feliz, agradecido de todo el esfuerzo que hicieron para poder traerme y espero estar a la altura de lo que es el equipo y la institución. Es una linda experiencia, un desafío que voy a tener por delante, espero prepararme de la mejor manera para poder rendir”, añadió.

La adaptación de Meneses a Toluca

En sus primeros días con la plantilla de Nacho Ambriz, Meneses dijo ir por el buen camino, aunque confesó que la altura es el único inconveniente hasta el momento: “El tema de la altura me ha afectado estos días pero es algo es normal y es donde uno se debe adaptar lo más pronto posible. Las instalaciones me parecen maravillosas, son de primer nivel, no hay excusas como para quejarse y no poder rendir”.

"Conocer a los jugadores te ayuda al tema de la adaptación al grupo, a conocer a tus compañeros, conocer la ciudad, para adaptarte de la manera más rápida posible. Con Claudio (Baeza) me junté, me presentó a los compañeros, voy a estar agradecido de ellos y espero poder lograr cosas importantes con ellos”, concluyó.