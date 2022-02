Se está viviendo un día muy movido en la interna del Club Necaxa. El primer equipo de Aguascalientes no inició de buena manera el Torneo Clausura 2022 de Liga MX: perdió 3 de los primeros 4 partidos, por lo que se encuentra hundido en la tabla de posiciones. Es por eso que hace instantes y en la previa de la quinta jornada del campeonato, la institución comunicó a través de sus redes sociales la salida de Pablo Guede.

El entrenador argentino había arribado a Los Rayos a fines de octubre del 2021, por lo que apenas tuvo unos meses de trabajo en el club. Los mismos no fueron positivos, por lo que colmó la paciencia de los directivos y no le quedó otra opción que marcharse antes de finalizar su contrato. A pesar de que aún no es oficial su reemplazante sería Jaime Lozano, joven técnico que viene de hacer muy bien las cosas con la Selección Mexicana Sub-23.

Su llegada, sin embargo, podría significar una mala noticia para dos jugadores en concreto del actual plantel: Nicolás Castillo y Jorge Valdivia. Ambos llegaron en este mercado de pases por pedido exclusivo de Guede, por lo que en pocas semanas perdieron a su timonel y ahora quedarán a la expectativa de la decisión que pueda llegar a tomar el nuevo técnico. Esto es lo que aseguró TUDN.

Si bien está lejos de ser confirmado este rumor, la realidad es que los talentosos chilenos dependerán de la opinión de Jimmy para continuar en la institución. Sus respectivos futuros cercanos están en el aire, y el momento de la verdad llegará cuando tengan la oportunidad de platicar con el nuevo cuerpo técnico. Cabe recordar que ninguno está en su mejor momento: Nico viene de una larga inactividad y Jorge está en la etapa final de su carrera.

Los números de Castillo y Valdivia en Necaxa

En estas 4 jornadas que se disputaron del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, los chilenos fueron utilizados solo por momentos por Pablo Guede. Castillo ingresó 11 minutos frente a Juárez y 45 ante Monterrey, en donde no pudo marcar goles ni tampoco ayudar a su equipo a sumar unidades. Valdivia fue titular ante Rayados y entró de cambio frente a Bravos, Santos y Pachuca.