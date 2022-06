El Deportivo Toluca es sin dudas uno de los equipos o el que más se ha movido en el mercado de fichajes de verano rumbo al Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Ya tiene cinco refuerzos amarrados y va por más, pues de la mano de Nacho Ambriz apuesta a recobrar el protagonismo y por qué no ser el próximo campeón del futbol mexicano.

En las últimas horas, el mundo Choricero se vio sacudido por un verdadero bombazo: el periodista Jorge Ramos reveló para ESPN que el presidente Francisco Suinaga se contactó con el entorno de Edinson Cavani para proponerle un proyecto que lo seduzca y convenza de defender los colores de los Diablos Rojos en la próxima temporada.

Consultado por esta situación, el reportero de TUDN que sigue la actualidad del Toluca, Juan Carlos Cartagena, añadió detalles que invitan ilusionar de cierta manera a los aficionados. Según reveló, Suinaga le ofreció a Cavani la histórica playera "9" que alguna vez vistió José Saturnino Cardozo, y la respuesta del astro uruguayo dio cuenta de su conocimiento de la historia de la institución mexiquense.

"Toluca le ofrecíó además de todo dentro del proyecto, darle la playera 9, esa que tanto representa porque es del máximo romperedes del futbol mexicano en cuanto a los Diablos Rojos del Toluca se refiere. Y Cavani contestó: 'Sé de quién se trata, sé quien la portó, José Saturnino Cardozo'. Atención eh, porque eso habla de que Cavani además de todo un profesional, sí mira de reojo la posibilidad de ir al futbol de nuestro país", explicó el reportero en uno de sus clásicos videos en redes sociales.

Las posibilidades concretas de que Cavani llegue a Toluca

Aclarando que el club que desee contar con Cavani deberá desembolsar 10 millones de dólares anuales, algo que Toluca estaría disuesto a afrontar, Cartagena fue realista al aclarar que la prioridad del charrúa estaría en el futbol de elite: "el tema deportivo es algo que le llama la atención a Cavani, porque quiere llegar con buen nivel competitivo para el Mundial".

Aunque volvió a dejar en claro que la posibilidad de Cavani sigue en el aire: "Uno de mis gurús me dijo 'se vale soñar, soñar no cuesta nada' [...] Cavani no dijo 'sí', pero tampoco dijo 'no', entonces quizás en un futuro se pudiera ver en el futbol mexicano".