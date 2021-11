Tigres UANL afrontará la Liguilla del Grita México A21 de la Liga MX después de la reclasificación. Los dirigidos por Miguel Herrera se metieron entre los cuatro primeros lugares de la tabla general de posiciones, junto con América, Atlas y León, y es por eso que sumaron ese privilegio en el semestre.

Eso sí, aunque las miradas del plantel estén puestas en objetivos deportivos, la directiva del conjunto regiomontano ya está pensando en lo que será el siguiente periodo de transferencias de invierno. De hecho, un miembro de la autoridad del cuadro de Nuevo León reveló los deseos para el próximo semestre.

En conferencia, Antonio Sancho fue consultado sobre las posibilidades de sumar a elementos como Matheus Dória, de Santos Laguna, y Bruno Valdez, de América. Y su respuesta fue clara: "El tema de la central no es nuevo, es del torneo pasado. Decidimos no hacerlo porque no queríamos apresurarnos. Por supuesto que son interesantes. Ahorita, todos los equipos estamos enfocados en lo que viene".