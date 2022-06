La directiva del Deportivo Toluca se está tomando en serio este mercado de pases, para el cual Ignacio Ambriz ha exigido por refuerzos de jerarquía en posiciones específicas para poder cambiar la cara del equipo en el Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Tiago Volpi, Sebastián Saucedo, Jean Meneses, Andrés Mosquera y Fernando Navarro ya firmaron con los Diablos Rojos, pero no serán los únicos.

Mientras existen fuertes rumores sobre varios elementos, en las últimas horas se sumó el nombre de Federico Viñas. El atacante uruguayo de 23 años no ha tenido un buen rendimiento en la última temporada, por lo que saldría del Club América en las próximas semanas. Y a pesar de que los rumores lo situaban en El Infierno, esto no sería así: no existe un interés puntual en este momento por el jugador.

De acuerdo a la información brindada por Juan Carlos Cartagena en sus redes sociales, el Toluca estuvo tras los pasos del oriundo de Montevideo en el pasado, pero en la actualidad no. Todavía mantienen limitaciones en cuanto al cupo de extranjeros, por lo que no buscarán fichar a Maraviñas en esta ventana de transferncias. Esto, sin embargo, no quiere decir que aquí cerró el mercado de pases del club.

¿En qué quedó la situación de Carlos González?

Tal como agregó la fuente, Toluca todavía está trabajando en el fichaje de Cocoliso, quien busca salir de Tigres UANL. Es la prioridad en ataque y las partes están muy cerca de llegar a un acuerdo, pero por el momento no hay nada cerrado. Aún así, parece ser cuestión de tiempo para que se vista con la playera de los Choriceros y acompañe a Leonardo Fernández y Jean Meneses en la ofensiva.

¿Raúl López se marchará a Pumas UNAM?

En las últimas horas, además, surgió el fuerte rumor de que el Dedos López saldría de los Diablos Rojos con destino al Club Universidad Nacional ante la baja de Alan Mozo (a Chivas). Cartagena aseguró que el nacido en Zapopan no es la primera opción de los del Pedregal, por lo que por el momento no hay preocupación ante su posible salida.