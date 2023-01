Es indudable que Ricardo La Volpe es una leyenda del Toluca, dirigiendo a la institución en un par de etapas, entregando buenos resultados y un funcionamiento memorable, sobre todo a inicios del milenio.

El segundo ciclo del Bigotón no corrió con la misma suerte, pues aunque su equipo llegó a competir, se quedó lejos de pelear por los títulos, incluso entregando algunos resultados que no gustaron a los aficionados.

Durante su gestión también llegaron algunos jugadores bastante criticados. La Volpe se atrevió a señalar a dos, incluso asegurando que su arribo a la institución se debió por negocios de la entidad con promotores.

"En Toluca yo pedí un '10' agresivo y de pronto te traen un picapiedra que dices: '¿Y este quién es?', pero todo es negocio. Ya había quedado todo para que Leo Fernández llegara prestado, el 10 que necesitaba, pero en Toluca me dijeron que no porque el negocio estaba con Diego Rigonato. El día que llega Rigonato hablé con él para preguntarle sus características y me respondió: 'Yo salí de Brasil siendo lateral, me fui a Francia y como el lateral que tenían era muy bueno me metieron de volante'. Y yo necesitaba un 10, que resultó ser un lateral. Y no solo eso, después traen a Aníbal Chalá que también es lateral y yo les decía: 'Hay que meter los goles en aquel arco, no en este'", reveló el timonel con Toño de Valdés.

¿Dónde están hoy?

Actualmente, Rigonato juega con el Ceará de Brasil, abandonando al Toluca apenas en 2022. Por su parte, Chalá dejó los Diablos Rojos en 2020, siendo su club actual el Atlas, donde ya conquistó dos títulos.