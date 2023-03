Marco Antonio Ruiz recibió el apoyo de la directiva y, a pesar de caer ante Rayados en el Clásico Regio, seguirá fungiendo como Director Técnico de Tigres UANL por lo que resta del Torneo Clausura 2023 de Liga MX y de la Liga de Campeones de la Concacaf 2023. Aún así, los altos mandos no pierden tiempo y ya buscan un entrenador de jerarquía de cara a la próxima temporada.

La danza de nombres ha comenzado. Los Felinos desean contratar a una persona con experiencia, jerarquía y capaz de llevar a un plantel plagado de estrellas hacia lo más alto. Alguien que haga olvidar, de una vez por todas, a Ricardo Ferretti. Ya hubo rumores sobre Jorge Sampaoli, Gerardo Martino, Juan Carlos Osorio, Robert Dante Siboldi, Ignacio Ambriz y Jaime Lozano...

Hace instantes, Willie González, periodista regiomontano que cubre los movimientos del conjunto Auriazul, soltó algunas bombas en el programa de Multimedios Deportes. Nuno Espírito Santo y José Bordalás son dos apuntados, pero el tercero ha generado un fuerte impacto en redes sociales. Se trata de Antonio Mohamed, ídolo de Rayados.

"Yo escucho cosas. ¿Les gustaría Antonio Mohamed? Ha hecho campeón a Tijuana, América y Rayados. Donde se para, campeonato", señaló el comentarista. Así es: Tigres tiene en la mira al Turco, que ha dejado una huella en el rival de la ciudad y es considerado ídolo por muchos fanáticos. ¿Será capaz de "traicionar" a los suyos y firmar con los Felinos?

Antonio Mohamed dijo que nunca dirigiría a Tigres

El Turco resaltó en distintas entrevistas y en distintos puntos de su carrera como DT que no dirigiría a Tigres. En febrero del 2018, por ejemplo, reveló: "A Tigres no podría ir. Por respeto (a Rayados). Primero, no me van a llamar. Y segundo, por respeto a mí mismo. En Rayados hay un sentimiento. Es diferente, yo tengo una identificación con Monterrey que es diferente a la del América. Acá hay un sentimiento, algo que uno quiere. ¿Tú te imaginas lo que sería dirigir al otro equipo, cómo me recibiría la gente?". ¿Cumplirá con su palabra?