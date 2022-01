Contar con una nómina poderosa y de jerarquía como la que tiene con Rayados del Monterrey es para Javier Aguirre un gran recurso, pero a la vez implica dificultades por la calendarización de torneos de equipos y selecciones. El Vasco tendrá que ceder 10 jugadores para los partidos de eliminatoria mundialista y luego los esperará para afrontar el Mundial de Clubes.

El Monterrey aporta cinco jugadores a la selección mexicana para el torneo octagonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar 2022: Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Luis Romo y Rogelio Funes Mori, y pudieron ser más pero Gerardo Martino ya no convocó a Erick Aguirre y Rodolfo Pizarro. Pero además, Javier Aguirre cedió dos elementos a Argentina: Esteban Andrada y Maximiliano Meza; uno a Costa Rica: Joel Campbell; uno a Chile: Sebastián Vegas; y uno a Colombia: Stefan Medina.

"Me gustaría tener 15 o 20 seleccionados porque es una inyección de ánimo para ellos, saber que lo están haciendo bien en sus clubes y los técnicos de sus selecciones los están observando y llamando, eso me llena de orgullo", dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa. "No hay meta más alta o atractiva que representar tu país".

¿Eliminatoria o Mundial de Clubes?

A pesar del empalme de compromisos de sus jugadores seleccionados -eliminatoria mundialista y Mundial de Clubes- Javier Aguirre aseguró que "nunca le pediría a un jugador que renuncie a su selección, no hay mayor orgullo que representar a tu país en cualquier evento, tuve la fortuna de jugar un Mundial siendo futbolista, tuve la fortuna de escuchar mi himno nacional en eliminatorias, en el Mundial, como entrenador, como auxiliar, en Copa América, Copa Oro. La selección es lo máximo, entonces sería incapaz de decirle a un jugador 'dile no a Argentina' porque tienes el Mundial de Clubes, es ve para allá, ve a tu familia, pásalo bien y vente acá con el orgullo de haber jugado y haber hecho lo mejor".

Respecto a la logística para contar con sus 10 seleccionados para el Mundial de Clubes después de jugar la eliminatoria, Javier Aguirre apuntó que "estamos ocupados en ver la mejor manera de transportar a los jugadores una vez que cumplan con sus selecciones, trasladarlos de sus sitios a Abu Dabi, que sea el viaje el más descansado posible, de alguna suerte estás hablando de más de 15 horas de vuelo, es una buena paliza para el jugador, que disputará dos o tres partidos, estamos hablando con ellos, intentando que lleguen lo mejor posible".