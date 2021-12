Dentro del mercado de fichajes de invierno, el cual se mueve con fuerza rumbo al Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, una de las novelas fue la que protagonizó y aún protagoniza Rodolfo Pizarro, de quien se reflotó la posibilidad de que pueda regresar a los Rayados de Monterrey, donde fue campeón del futbol mexicano y la Concacaf Champions League.

Considerando que no se ha afianzado en el Inter Miami, los rumores sobre la llegada del mediocampista se instalaron y luego se detuvieron por un tiempo, momento en el cual también se lo vinculó a Chivas de Guadalajara. Sin embargo, en los últimos días se reflotó la posibilidad y los aficionados albiazules comenzaron a ilusionarse con lo que sería un fichaje de gran renombre.

Al respecto de esta posibilidad fue consultado el entrenador de La Pandilla, Javier Aguirre, quien dejó claro que con el actual plantel se encuentra conforme para pelear por los objetivos, y le aventó la responsabilidad de responder a la directiva: "Esa pregunta tiene que ir dirigida a Carlos Vela o Duilio Davino, no puedo meterme en esas historias, yo me dedico a entrenar a los jugadores que tengo. Estoy feliz con los cuates que tengo aquí sanos, fuertes y con mucho optimismo".

Por su parte, el Vasco celebró que en el próximo semestre no tendrán los contratiempos sufridos en el último tramo de este 2021, donde las competencias, viajes y lesionados afectaron la consolidación de un equipo titular que nunca pudo afianzarse y funcionar adecuadamente.

"Peor no nos puede ir, no hay Olimpiadas, no hay Copa Oro, no hay Copa América, no hay tantos viajes, el riesgo de lesiones se minimiza, solo hay Eliminatorias, hay menos viajes, en ese sentido estaremos más descansados y menos lesionados. Pienso que todo el plantel, todo mundo merece una revancha, una segunda oportunidad", expresó.

Y concluyó con un balance de los trabajos de pretemporada en Cancún. "Empezamos con todos, estamos 28 aquí, salvo Stefan (Medina) que hizo trabajo alterno para evitar recaídas, que fue el último que quedó lesionado, a él se le cuidó un poco", señaló.