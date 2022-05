Luego de haber cumplido su misión de salvar al Mallorca de descender en la temporada 2021-22, el director técnico mexicano Javier Aguirre, ya liberado de la presión, retomó su postura crítica con la Liga MX meses después de haber sido cesado por los Rayados del Monterrey.

A casi tres meses de haber dejado la Liga MX para asumir una nueva oportunidad en La Liga con el Mallorca, Javier Aguirre comentó que "no me arrepentí, comprobé en primera persona el nivel del futbol mexicano. Yo he estado fuera, desde el 2001 que no dirigía en México y vuelvo en el 2020 y compruebo la evolución del futbol mexicano".

Aunque Javier Aguirre ya disfruta con el Mallorca de un salvamento más, en la Liga MX los Zorros del Atlas y los Tuzos del Pachuca están por disputar la Final del torneo Clausura 2022, el Vasco volvió a señalar que no está de acuerdo con el sistema de competencia vigente en México.

"Sigo siendo un crítico de la liga en cuanto de que califican 12 de la repesca, de ida y vuelta, del superlíder que no es campeón, es cierto que le da igualdad a la liga, pero me gustaría que hubiera un cambio, yo entiendo que es cuando mejor sube es en la Liguilla, pero no me parece justo para los primeros lugares", analizó Javier Aguirre en entrevista con Fox Sports.

Javier Aguirre recordó eliminación ante Atlas

Javier el Vasco Aguirre recuerda con agrado su paso por el Monterrey, especialmente por haber ganado la Liga de Campeones de la Concacaf: "no me arrepiento para nada, ganamos un título, la pasé bien con Monterrey y avanzamos a Liguilla donde fuimos eliminados con Santos y Atlas", sin embargo recordó con malestar la eliminación del Apertura 2022: "Atlas nos gana a nosotros con un 0-0 y un 1-1 en el Jalisco, con el esquema del año anterior nosotros debíamos haber pasado por el gol de visitante y quedamos fuera".