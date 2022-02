El exsilbante dijo que de haber existido el VAR en esa época habría revisado una mano de Alfredo Tena, pero asegura que su actuación no fue la razón de la derrote del equipo universitario porque las Águilas fueron infinitamente superiores.

De cara a un nuevo enfrentamiento entre los Pumas de la Universidad y las Águilas del América los ecos de aquella final que los enfrentó en la temporada 1984-85 se siguen escuchando, especialmente los del tercer partido en el estadio La Corregidora del que pasó a la historia la actuación del árbitro Joaquín Urrea.

Tras empatar 1-1 en el partido de ida jugado en el estadio Azteca y 0-0 en el de vuelta en el estadio Olímpico Universitario, fue necesario un partido de desempate que se jugó en el estadio La Corregidora y para el que fue designado como árbitro Joaquín Urrea quien el fin de semana había pitado un partido de eliminatoria mundialista entre Costa Rica y Estados Unidos.



El martes 28 de mayo de 1985 en el estadio La Corregidora, el América venció 3-1 a los Pumas y el árbitro Joaquín Urrea fue señalado como responsable de la victoria de las Águilas y de la derrota, pero el exsilbante se defiende y argumenta: " el América fue infinitamente superior, debió haber ganado 5-1 o 6-1; el gol de los Pumas fue de autogol, tiraron al arco tres veces en 90 minutos".

Sin embargo de aquella noche se le sigue criticando que dos manos en el área, una por cada equipo, fueron marcados de manera distinta: una de Félix Cruz si fue castigada con un penalti y otra de Alfredo Tena no fue pitada; al paso del tiempo Joaquín Urrea reconoce que se equivocó: "En la primera jugada no hubiera ido al VAR poque yo lo vi perfectamente el penal, y en esta época sí hubiera ido yo al VAR en la jugada de Tena porque al día sí me di cuenta que sí había sido mano".

No olvidan a Joaquín Urrea por el América-Pumas

A casi 37 años de distancia, Joaquín Urrea sigue siendo recordado de manera polémica por ese arbitraje, la razón la explica el mismo exsilbante en entrevista con Fernando Schwartz publicada por el podcast Mother Soccer: "Ese partido no lo jugó América contra Pumas, lo jugó Televisa contra Canal 13. Entonces era tirarse y el punto de referencia era yo. Yo estoy inmensamente feliz de que ese partido siga siendo recordado".