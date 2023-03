En el último mes, Tigres ha tenido un verdadero problema de rendimiento en el Clausura 2023 y comenzó a obtener resultados bastante negativos. Las derrotas frente a Chivas y América marcaron a Chima Ruíz y el equipo no mostró una buena faceta. Sin embargo, esto se debe a que se encuentran focalizados en la Concachampions.

Aún así, en el último mercado de pases realizaron una gran inversión para poder ser competitivos en todos los frentes. Por lo tanto, los 'Felinos' deben volver a tener una dinámica positivo en el torneo local. Uno de los abanderados del equipo es Fernando Gorriarán, quien no ha mostrado su mejor versión en los últimos partidos.

¿Qué dijo Fernando Gorriarán sobre su nueva posición?

El mediocampista uruguayo se destacó en Santos Laguna por ser un motor futbolístico para su equipo, además de ser una amenaza constante para los rivales. Es por esa razón que Tigres decidió comprarlo por más de 12 millones de dólares. Sin embargo, Chima Ruíz lo está utilizando mucho más pegado a una banda, una cuestión que no le permite sacar su mejor versión.

De todas formas, el futbolista contó cómo se siente: "Me siento bien, cómodo, quizá no tengo una posición fija. Juego donde me pongan, así me crie y quizá en un partido uno pueda andar mejor y otro con una mala noche. Quizá la gente está acostumbrada a verme por dentro, pero cuando debuté estaba por fuera; quizá es tema de gustos. Trataré de hacer lo que me diga el profe, que es el que manda".

La realidad es que Gorriarán es una de las grandes estrellas de la Liga MX, por lo que se espera mucho de él. Más teniendo en cuenta que es compañero de 2 grandes goleadores como André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez. No obstante, todavía no lograron forjar una sociedad clara, por lo que es una cuestión a mejorar en la temporada.