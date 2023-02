Se vienen tiempos de cambios en la Selección Mexicana de Futbol, donde parece que Diego Martín Cocca será designado como nuevo director técnico. En tal sentido, comienzan los coqueteos y las levantadas de mano para formar parte del nuevo proceso, tal y como ocurrió con un importante futbolista de la actual Liga MX.

Javier Eduardo López arribó a Pachuca habiendose destacado en la MLS, y después de ponerse a tono demostró sus capacidades, fue importante en la recta final del título del Apertura 2022. El ofensivo tomó un rol completamente protagónico en la actual alineación, y tras la salida de Nicolás Ibáñez, se convirtió en la máxima carta goleadora del equipo de Guillermo Almada, compitiendo en la parte alta de la tabla individual de goleo.

Consciente de su gran nivel en el equipo Tuzo líder de la clasificación general, la Chofis se dijo capaz de formar parte del equipo nacional de cara a la Copa del Mundo 2026, dejando en claro que es uno de sus sueños, por el que viene trabajando y continuará haciéndolo.

"Yo me siento que puedo estar ahí con las capacidades suficientes (con la Selección en el Mundial), estoy trabajando mucho para eso y lo voy a seguir haciendo mejor. Tengo un sueño muy grande por mí y por mi familia. Sé que haciendo las cosas como las estoy haciendo lo voy a lograr", declaró para Línea de 4, en TUDN.

Por su parte, el ex de Chivas de Guadalajara confesó haber sacrificado sus vacaciones en pos de realizar una gran pretemporada, lo cual ha rendido sus frutos: pues se encuentra óptimo física y futbolísticamente, lo cual le permite renidr al máximo y acercarse a cumplir su sueño mundialista.

"Cuando terminó el torneo que fuimos campeones nos dieron un mes de vacaciones, llegó el Mundial y dije ‘yo el siguiente Mundial quiero estar ahí’. Le dije a mi pareja, ‘ya no vamos a salir de vacaciones, si quieres irte vete tú, me voy a regresar a entrenar’, y regresé como tres semanas antes y me puse a entrenar con la Sub-20 y me fue muy bien. Es la mejor pretemporada que he hecho, no tengo dolores de nada. Físicamente me siento muy bien, al pasar de los partidos yo en lo personal lo voy sintiendo. Visualicé mucho".