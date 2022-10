Ha llegado una nueva Liguilla, y de nuevo se avivará el debate sobre el formato de competencia en México. A algunos les encanta la emoción de la Fiesta Grande, mientras otros preferirían que el campeón se decida con torneo largo y puntos.

Uno de los que se atrevió a levantar la voz y expresar su opinión sobre el formato de competencia es Mister Chip, famoso tuitero en España, que da a través de su cuenta de Twitter curiosidades sobre el día a día en el planeta futbol.

Alexis Martín Tamayo conoce la Liga MX muy bien, pues muchos de sus seguidores son mexicanos, dando de nueva cuenta severas críticas hacia la Liguilla en el podcast de Werevertumorro: "Lo he dicho muchas veces y me ha tocado que la gente se enfade conmigo en redes, pero es mi percepción. El formato de la Liga MX no me gusta, me parece una basura. No entiendo que un campeonato en el que se debe premiar la regularidad exista eso de la Liguilla".

"No es posible que un equipo acabe doceavo y quede campeón o llegue a la Final, o que el América hace poco batió todos los récords y se quedó afuera en Liguilla por el gol de visitante, por Dios", dijo de forma categórica el español.

¿Ha existido justicia?

De las últimas 10 Liguillas, curiosamente en cinco de ellas el equipo que salió campeón fue el que había conseguido más puntos en la campaña regular. En las otras cinco, se coronó el equipo que cerró la serie como visitante.