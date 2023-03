En el partido correspondiente a la décima jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, Santos Laguna tendrá la difícil misión de visitar al Deportivo Guadalajara en el Estadio Akron. Los Guerreros llegan confiados tras derrotar por 3-2 a Puebla y volver a la senda de la victoria; pero son conscientes de que Las Chivas atraviesan un momento espectacular y luchan por los primeros lugares de la tabla.

El conjunto de Torreón sabe que debe seguir sumando para afianzarse en puestos de Repechaje y asipirar, por qué no, a clasificar de forma directa a la Liguilla. Ya perdieron partidos vitales en lo que va del campeonato, por lo que de cara al duelo frente al Rebaño Sagrado tienen una clara postura. Y la misma refleja la grandeza del club rojiblanco...

Santiago Muñoz, jugador de Santos Laguna, admitió en entrevista para Récord que enfrentarán "el partido más importante" del semestre. Se lo toman así a pesar de que se trata de un cotejo en medio de la Fase Regular y de que sus máximas rivalidades son contra Rayados, Tigres UANL y F.C. Juárez. Además, refuta la teoría de que la gran mayoría de equipos consideran al América como el encuentro a ganar.

"Estamos más fuertes que nunca, sabemos que se han hecho fuertes (Chivas) y que llegan enrachados pero nosotros pasamos ese altibajo estamos unidos como grupo. Desde que llegué y lo poco que tengo aquí, es un grupo que está mentalizado para ser Campeón, y para darle esa alegría a la afición que es lo que se merece", confesó el ex-Newcastle.

Por último completó: "Me llena de emoción decir que soy un Guerrero, la palabra agradecimiento la he tenido más que clara desde que llegué. Porque no nada más me hicieron a mí como una gran persona, los valores y la filosofía que tiene el club es magnífico, es una alegría, emoción, un sueño y privilegio estar en Santos".