Ya está todo listo para que ruede el balón y se dispute una nueva Final en el futbol mexicano. Esta vez tendremos un choque inédito entre dos equipos históricos pero que nunca se han enfrentado en una definición: Atlas y León. El primero no sale Campeón de Liga MX hace 70 años; mientras que el segundo buscará su noveno título y así alcanzar la línea de Cruz Azul en cantidad de trofeos.

Liga MX ya dio toda la información necesaria para el duelo de Ida: fecha, hora y delegación arbitral. Este jueves 9 de diciembre a partir de las 21:00hs del centro de México y en el Estadio Nou Camp, La Fiera recibirá a La Academia en el primer juego de la Final del Torneo Grita México Apertura 2021. El encargado de impartir justicia será Luis Enrique Santander, quien estará acompañado por los jueces de línea José Ibrahim Martínez y Jorge Antonio Sánchez Espinoza y de Oscar Mejía como cuarto.

La Comisión de Árbitros eligió a Santander para que sea el silbante principal en la Ida de León vs. Atlas, por lo que dirigirá su cuarta Final. Hasta el momento protagonizó la Ida de Pachuca vs. Rayados en el Torneo Clausura 2016 (ganó Tuzos 1-0), la Vuelta de Chivas vs. Tigres UANL en el Torneo Clausura 2017 (ganó el Guadalajara 2-1) y la Ida de Monterrey vs. América en el Torneo Apertura 2019 (ganó Rayados 2-1).

El partido más polémico, evidentemente, fue aquel del Rebaño Sagrado ante los Felinos de Monterrey. En la Ida habían igualado 2-2, por lo que la Vuelta se disputó con un resultado más que abierto. Los locales se pusieron 2-0 por Alan Pulido y José Juan Vázquez, por lo que estaban realmente cerca de gritar Campeón. Sin embargo, los del Tuca Ferretti reaccionaron sobre el final: Ismael Sosa descontó a los 43 minutos del segundo tiempo y después llegó una jugada inolvidable.

A los 47 minutos, el propio Sosa ingresó en el área y Jair Pereira le pegó un patadón de novela: era un penalazo. Sin embargo, Santander dejó seguir y no cobró la pena máxima, con la que Tigres podría haber estirado la definición a la prórroga. Un tiempo después, el árbitro reconoció su error y admitió que tendría que haber pitado penal para los Regiomontanos. ¿Este horror a favor de Chivas jugará en la mente del Atlas?