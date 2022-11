Cuando los Tigres de la UANL quedaron eliminados en los Cuartos de Final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX ante los Tuzos del Pachuca, el director técnico de los felinos Miguel Herrera hizo una declaración en relación a la veteranía del plantel que causó una polémica.

De inmediato, Mauricio Culebro, presidente de los Tigres, rechazó las declaraciones de Miguel Herrera, y ahora una leyenda del club, el exdefensa brasileño Anselmo Vendrechovski Júnior, mejor conocido como Juninho, defendió al plantel: "Yo no hablaría eso jamás, menos cuando se termine una temporada en la forma en que se fue y cuando no se logra el objetivo asumes la responsabilidad y como entrenador asumes eso y no tratar de buscar el culpable. Eso se hace internamente, hablando cara a cara, así lo manejaria yo".

En entrevista para ABC Deportes, Juninho resaltó que en Tigres hay jugadores como Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac, ambos de 36 años, que siguen siendo muy rentables: "Hay que analizar al jugador no por la edad sino por el campeonato que se hizo, por la temporada que se hizo y los nombrados ahí hicieron una buena temporada y fueron regulares, entonces, ya si va a haber problemas no se, ojalá y no, pero como futbolista que venga eso de tu entrenador es complicado".

Juninho jugó para los Tigres entre el torneo Apertura 2010 y el Apertura 2018 y ayudó a ganar cuatro títulos de liga, algunos como compañeros de Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac entre otros, en la gran época de Ricardo el Tuca Ferretti, por eso “cuando viene de los medios o la gente pues se tiende la crítica, pero cuando viene del entrenador es más complicado. Yo no pasé por eso pero estoy seguro que si estuviera ahí lo iba a cuestionar por eso, más porque los supuesto viejitos son los que le están ayudando mucho a Tigres, son gente capaz y profesional, de jerarquía grande y me duele porque son gente que trabajé con ellos y se cuanto son profesionales".

A pesar de sus críticas a la actitud de Miguel Herrera, Juninho resaltó el torneo que desempeñaron los Tigres al terminar en el quinto lugar de la tabla: “Fue una gran temporada, mantuvieron la columna vertebral y después utilizas un argumento que no es válido, no sé si lo dijo por su calentura del momento pero yo no habría hablado así".