Este domingo por la noche, el futbol mexicano se paralizó para vivir la gran final de vuelta de la Liguilla del Torneo Grita México Apertura 2021. Atlas recibió al Club León en la cancha del Estadio Jalisco para conocer al campeón de la Liga MX. La ilusión del pueblo Rojinegro por poder levantar el trofeo tras más de 70 años estaba a tope.

Si hablamos de grandes personalidades que pasaron por el cuadro tapatío tenemos que mencionar a Andrés Guardado, uno de los máximos ídolos en la historia del club y que cada que puede expresa su amor por La Academia. Incluso, también late la posibilidad de que regrese al equipo para retirarse con dicha playera.

El Principito no se quiso perder la gran final, y a pesar de la enorme diferencia horaria que existe entre el Centro de México y España (siete horas), se hizo presente alentando a los dirigidos por Diego Cocca desde la madrugada del Viejo Continente. A la hora de comenzado el juego, su reloj marcaba poco menos de 4:00 AM, mientras que tras el alargue serían las 6:00 AM.

A través de su cuenta de Instagram, Andrés Guardado compartió una Storie en la que se dejó ver prendido a su televisor, con el mensaje: "Vamos Rojinegros". ¿Las emociones lo habrán dejado dormir?