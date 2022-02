César Delgado es uno de los jugadores extranjeros que más huella han dejado en los últimos años en el futbol mexicano. Defendió la playera del Cruz Azul entre julio del 2003 y diciembre del 2007; mientras que hizo lo propio con Rayados entre julio del 2011 y enero del 2015. En ambos clubes es muy querido por la afición y, luego de sus últimas declaraciones, seguramente volverá a recibir el cariño de los suyos.

El Chelito platicó en una entrevista con el periodista Edgardo Avelar, y fue consultado sobre con qué equipos había generado una mejor rivalidad mientras jugaba para La Máquina. Mientras el público esperaba la típica respuesta de América y/o Pumas UNAM, clubes con los que los Cementeros tienen una clara enemistad, el exdelantero nombró a otros dos por sus impactantes aficiones.

"A mí en lo personal me gustaba ir a jugar a Monterrey, tanto a Rayados como Tigres UANL por la gente. La gente se encendía, había un buen ambiente y no solo eso, había buenos partidos, eran de ida y vuelta. Si bien uno estudiaba el partido, ese día era todo improvisación. La gente se iba contenta de la cancha. Me tocó perder y ganar", admitió César Delgado, sorprendiendo con la respuesta.

Con esto, de manera indirecta, tundió a las aficiones de las Águilas y los Universitarios, quienes según su visión no están a la altura de los Regiomontanos y no se hacen sentir tanto en sus estadios. Está claro que la atmósfera que se vive en los partidos de la ciudad de Monterrey son lo más similar que hay en México a los de Argentina, por lo que seguramente el Chelito se sintió muy identificado en ese sentido.

"Los partidos que más vestían eran contra América, Pumas y Chivas. Había emoción y la gente se interesaba porque quería que su equipo ganara", sentenció Delgado, dejando en claro que jugar contra los otros grandes era lo que más le importaba a los aficionados de Cruz Azul. Sin embargo, no eran los que más disfrutaba el crack de Rosario.