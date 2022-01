La nueva cepa del Coronavirus (COVID-19) comenzó a hacer estragos alrededor del globo y nuestro territorio no es la excepción. El Ómicron está avanzando a una velocidad increíble que recuerda a los primeros meses de pandemia, aunque con la diferencia de que en ese entonces no había vacunas y los recursos para las pruebas de hisopados eran complicados de obtener.

A casi dos años desde la aparición del virus, la Liga MX pasó un 2021 dentro de todo tranquilo. Sin embargo, en el comienzo del Torneo Clausura 2022, ya hay cuarenta casos positivos dentro de los equipos. De hecho, Atlético San Luis tuvo cuatro bajas por la enfermedad en su debut de este jueves ante Pachuca.

En comparación con el 2020, en el que hubo un total de treinta casos registrados en la antesala del Torneo Guardianes, estamos hablando de un incremento del 33,3%. De los 11 equipos que reportaron casos hasta el momento, los que peor están son Tigres y Toluca, con doce y siete positivos hasta el momento.

Como resultado, la primera fecha del campeonato recién terminará el miércoles 12, por lo que tendrá una duración de casi una semana. Los partidos se realizarán de forma aislada de momento, pero la situación sanitaria es impredecible en todo el mundo ahora mismo e incluso ha habido partidos cancelados en Europa, como el cruce entre Inter y Bolonia que debió disputarse este jueves.

A todo esto hay que agregar que León vs Atlas, duelo perteneciente a la jornada inicial, fue reprogramado para el jueves 20 por el virus. De esta manera, la organización deberá estar atenta a tener días libres en el calendario ante cualquier eventualidad, ya que no se sabe en qué momento un partido puede verse retrasado. Lo peor es que estamos en un año mundialista y no hay mucho margen para estirar las competencias locales.