¿Quién dice que del arbitraje no se puede vivir?, esto termina siendo una falacia después de que el famoso y controversial Francisco Chacón mostrara que conduce un auto que supera el medio millón de pesos. Y es que mucho se ha hablado del tipo de sueldos que tienen los árbitros de la Liga MX, incluso hasta un paro de actividades hicieron por la falta de buenas condiciones por parte de los dirigentes del futbol mexicano hacia los silbantes.

Tras olvidar este desafortunado suceso que tuvo detenida la Liga MX, la situación mejoró significativamente para los colegiados, como es el caso de Chacón, quien ahora presume vivir cómodamente y hasta darse algunos lujos que eran inimaginables para un árbitro, pues no se esperaba que a pesar de ser tan polémico pudiera embolsarse tanto dinero que le permitiera conducir un BMW 330 e del año 2016, un auto que tuvo un precio de salida en México de 724 mil 900 pesos.

Por medio de la plataforma de TikTok, la hija de Chacón, Polett Chacón, hizo un irónico video en el que muestra el auto que maneja su padre comparándolo con el que conduce ella. Y es que Paco decidió conducir un BMW, mientras que su hija asegura que ella apenas llega a subirse a un carrito de golf, situación que desató los comentarios de usuarios y algunas bromas para ambos.

Cabe Recordar que Paco se ha caracterizado por ser uno de los personajes más controversiales del futbol mexicano. Pues protagonizó diversos Clásicos, en los que pitó en contra y a favor del América y Chivas, así como de Pumas y Cruz Azul. Esto derivó en diversos ataques por los aficionados, pues el carismático árbitro era férreo con sus decisiones, al igual que lo es ahora pero fuera del campo de juego.

Actualmente el ex árbitro del balompié mexicano una vez que se retiró, no han cesado los ataques en su contra. Y es que Francisco actualmente decidió colgar el silbato dentro de la cancha de juego, pero no fuera de ella, por lo que es parte de las mesas de debate y transmisiones de Azteca Deportes, en donde comparte comentarios con Luis García, Christian Martinoli y compañía.