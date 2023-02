En su corta historia como equipo de la Liga MX, a casi tres años de su aparición en la primera división del futbol mexicano, los Cañoneros del Mazatlán están viviendo nuevamente un momento complicado con una plantilla en la que resalta la presencia del mediocampista mexicano Marco Fabián.

En su tercer torneo con los Cañoneros del Mazatlán, el Clausura 2023, a Marco Fabián le ha tocado vivir un inicio con seis derrotas consecutivas que tienen al equipo cerca de tener que pagar la multa que afrontarán los tres equipos que terminen en la parte baja de la tabla de cocientes. "Es la parte del fútbol que no le gusta pasar a ninguno, sobre todo momentos de frustración, porque al final lo que se ha reflejado en resultados no son los que en el día día sabemos que estamos viviendo, a pesar de todo estamos unidos, no hemos bajado los brazos y por ahí, una o dos victorias y volvemos a renacer. Tenemos positividad y estamos tratando de salir de este momento", dijo Marco Fabián quien estuvo cerca de regresar a Chivas de Guadalahara.

Los Cañoneros del Mazatlán fueron el primer equipo en cesar al director técnico con el que iniciaron el torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Ante tal situación, Marco Fabián habló de la destitución de Gabriel Caballero y de la contratación de Rubén Omar Romano: "Gabriel nunca nos dejó de dar confianza, pero cada quien tiene su estilo; sí hay un gran cambio con Rubén, se ve la idea que quiere forjar con el planteamiento táctico, y creo que esta base se está notando, el quipo es muy sano y trabaja muy bien".

En entrevista para Marca Claro, Marco Fabián dio su opinión respecto al considerable número de extranjeros que juegan en la Liga MX: "Yo no estoy en contra de los extranjeros o naturalizados si gana México, los jugadores que vengan de fuera tienen que aportar y a ganarse un lugar".

Más mexicanos a Europa, pide Marco Fabián

Una de las intenciones de la liga MX es favorecer los fichajes de jugadores a Europa. Con el aval que tiene por haber jugado para el Eintracht Frankfurt, Marco Fabián comentó: "Yo siempre voy a estar a favor de los jóvenes y mexicanos, que tengan la oportunidad de irse a Europa, el talento está de sobra" y les dio un consejo a los aspirantes a jugar en el viejo continente: "Se tienen que preparar física y mentalmente a los jugadores que se van a exportar a Europa".