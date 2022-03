Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX se reunieron con diputados para hablar de los trabajos que ambas entidades están desarrollando para evitar que se registren más problemas de violencia en los estadios como el que sucedió el pasado 5 de marzo en el estadio La Corregidora.

Al término de la reunión con Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y con Mary Jose Alcalá, diputada y presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mikel Arriola comentó algunos de los pormenores sobre las conversaciones de esta reunión.

"Fue un espacio con la autoridad legislativa para que nosotros pudiéramos precisar todas las medidas, pero las medidas también requieren implementación. Hemos dicho que es el fin de las barras, y es el principio del fin de las barras porque lo que hoy les explicamos a las diputadas y diputados es como vamos a identificar a los grupos de animación", comentó Mikel Arriola.

Antes los diputados, Mikel Arriola expuso que los grupos de animación serán credencializados y que este censo deberá completarse antes de que termine el mes de marzo, asimismo les aseguró que los clubes ya no darán apoyos económicos ni se pemitirán menores de edad al interior de estos grupos de animación.

El COM pide desaparición de las barras

Tras su reunión con Mikel Arriola y Yon de Luisa, Mary Jose Alcalá estableció la postura del Comité Olímpico Mexicano ante las barras: "Es importante que protejamos este bien de los mexicanos que es el futbol, porque si el futbol cae en manos de gente que no debe estar, de gente que no va al futbol por una cuestión de gusto, de afición, por la valía de la familia, nosotros debemos tener cuidado de que esos grupos no penetren al deporte".