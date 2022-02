Si hay un personaje controversial en el futbol mexicano ese es sin duda Ricardo “Tuca” Ferretti, quien no sólo ha sido uno de los técnicos más exitosos del futbol mexicano, sino también de sus excentricidades lo han colocado bajo el escrutinio público como es el caso de su famoso Ferrari, el cual siempre fue uno de los blancos preferidos de sus detractores, pues se les hacía demasiado al ser un estratega.

Y en múltiples ocasiones se le ha visto manejándolo, en especial en Monterrey, mientras se encontraba al frente de los Tigres UANL, e incluso tal fueron los reflectores que los medios de comunicación revelaron los incidentes que tuvo arriba de su lujoso Ferrari 458 Spider, el cual ha sido su aliado en diversas batallas viales, siendo una de las más recordadas cuando una persona lo chocó y el estratega se puso furioso y reclamó fuertemente por el impactó a su vehículo en la parte frontal, lo que se volvió viral en redes sociales.

Mientras que, en otra ocasión, se le vio a Ferretti en una gasolinera donde el brasileño se quejaba de los altos costos del combustible, y es que una máquina de semejante calibre necesita la mejor calidad en la gasolina, así como múltiples cargas para mantenerse óptimo, pero al parecer este sería uno de los argumentos que orilló al “Tuca” a decidir guardar por algunos momentos su famoso automóvil.

El entrenador de 67 años confesó que, en su etapa con Tigres, hubo un momento en el que se cansó de manejar el lujoso auto, por lo que terminó en algún momento a pedir aventón nada más y nada menos que a los camiones de la basura que pasaban por su casa en la lujosa zona de San Pedro Garza García, donde sólo los más adinerados viven, pero no sólo se Monterrey, sino también del país.

“En Monterrey la gente sabe. Yo tenía que salir de mi casa a Plaza Fiesta San Agustín y ya no quería manejar y me subía a la puerta del camión de la basura y ellos me llevaban, también en los coches de la policía”, así lo reveló el controversial timonel en entrevista con conductor “El Burro” Jorge Van Rankin, a pesar de que este modelo es uno de los más socorridos por los fans y que oscila en los 335 mil dólares.