La pretemporada de la Fórmula 1 está siendo más atractiva de lo habitual gracias al fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari. El siete veces campeón le puso fin a su etapa en Mercedes después de 12 años y ahora encarará el nuevo campeonato vestido de rojo. Sin embargo, a más de un mes y medio para el debut oficial ya tuvo sus primeras sesiones a bordo del coche y los aficionados lo están disfrutando.

Lewis corrió por primera vez en Fiorano y luego hizo lo propio en Catalunya, ambas veces con monoplazas de ediciones anteriores. Sin duda que las imágenes de Hamilton con el mono rojo son impactantes y esto se refleja en la repercusión que tiene cada foto del británico que publica Ferrari en sus cuentas oficiales. Ahora bien, ¿cómo impactó todo esto en Toto Wolff?

Toto Wolff reveló qué sintió al ver a Lewis Hamilton con Ferrari

Si bien el traspaso ya estaba confirmado hacía un año y Lewis se fue en excelentes términos de Mercedes, la realidad es que Toto Wolff -jefe de equipo- no cayó en la cuenta hasta que vio por primera vez a Hamilton vestido con el mono de Ferrari para las primeras sesiones de fotos y test de carreras.

En diálogo con Sky Sport durante los Autosport Awards, Toto detalló su sentimiento al ver a Lewis con el uniforme de otro equipo: “Se siente un poco como si estuvieras divorciado amistosamente y todo fuera bien, pero de repente ves a tu pareja con un nuevo novio“. No obstante, habló positivamente del oriundo de Stevenage: “Estoy muy feliz por él y le he dicho que las fotos que se ha hecho son icónicas. Estuvo muy bien trabajado, pero eso no es ninguna sorpresa tratándose de Lewis”.

¿Cuándo es el próximo test de Lewis Hamilton con Ferrari?