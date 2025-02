La temporada 2025 de la Fórmula 1 comenzará en marzo y todos los aficionados del automovilismo posarán sus ojos en el de Ferrari con el número 44. Las últimas temporadas de Lewis Hamilton con Mercedes no fueron buenas y ahora los fanáticos esperan que su situación cambie en el equipo de Maranello. Sin embargo, con la Scudería sabremos si su caída de rendimiento tuvo más que ver con su nivel de pilotaje o el estancamiento de las Flechas Plateadas.

De momento, Lewis ya hizo algunos test con los coches de Ferrari de temporadas anteriores y hay gran expectativa para verlo compitiendo en el Gran Premio de Australia 2025. Cabe recordar que Hamilton firmó un contrato multianual con su nuevo equipo, pero una voz autorizada como la de Bernie Ecclestone hizo una llamativa advertencia sobre la estadía del británico en Maranello.

El desalentador pronóstico de Bernie Ecclestone sobre Lewis Hamilton en Ferrari

“Piero Ferrari, quien lo llevó allí, todavía cree que tomaron la decisión correcta. Eso espero. Espero que no se hayan lanzado a la aventura y luego se arrepientan. Pero creo que no durará mucho“, comenzó diciendo Ecclestone sobre Hamilton en una entrevista para The Telegraph.

Bernie Ecclestone junto a un Lewis Hamilton en 2009 (GETTY IMAGES)

Acto seguido, el expresidente de la Fórmula 1 completó: “No creo que Lewis reciba la misma atención en Ferrari. En primer lugar, el equipo está contento con Charles Leclerc, su compañero de equipo. Leclerc habla su idioma, así que cuidarán de él. Incluso si Lewis tiene éxito, todavía tendrá muchos enemigos, porque llegó de repente”.

“No es la edad de los conductores lo que importa, es el tiempo que llevan haciendo lo mismo. Con Lewis pensé que estaba cansado, ya no estaba motivado. Perdió su motivación. Si nunca hubiera ganado un campeonato mundial, quizá sería diferente, porque entonces habría motivación para ganar uno. Pero ganó siete de ellos”, finalizó Bernie.