En el marco de la Jornada 7 de la Fase Regular del Clausura 2025 de la Liga MX, América cayó 3-2 de local ante Necaxa y perdió el invicto en el torneo. Pese a ello mantiene el liderato del torneo a falta de que juegue León su partido. Sin embargo, quedó la bronca por haber perdido con un equipo que ahora se le acercó en la tabla.

Esto trajo enorme enojo en los aficionados y el entrenador André Jardine salió a poner la cara tras la caída. “Hay muchas cosas buenas de la primera fase en este formato de torneos, que permite ir aprendiendo con tus errores en la primera fase”, inició.

“Errores como que cometemos hoy nos costó tres puntos, que fueron errores importantes“, aseveró lamentándose. “Espero que hayamos aprendido una serie de puntos hoy para no cometer los mismos errores“, lanzó a modo de advertencia.

Sin embargo, también de las cosas buenas del equipo: “Hablando de las cosas buenas, fue un equipo con mucha entrega, muy agresivo, que fue buscar el resultado”. Y continuó: “Teniendo las chances más claras, la sensación de estar más cerca de darlo vuelta, que de perder el juego”.

“Y el primer tiempo no fue del todo malo, nosotros no capitalizamos. Duele un poco, no nos gusta perder“, añadió. “No queremos sufrir tres goles en contra, menos en casa. Difícilmente vamos a salir con un resultado positivo”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar América por el Clausura 2025?

De cara a recuperarse, el cuadro azulcrema tendrá revancha pronto con la Jornada 8 del torneo nacional. Será en condición de visitante el próximo sábado 22 de febrero, cuando desde las 21:05 horas (Ciudad de México) visite Pumas UNAM en una nueva edición del Clásico Capitalino.

