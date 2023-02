Santos Laguna no ha tenido la regularidad esperada en el Torneo Clausura 2023, donde suma ocho unidades en seis partidos disputados. Sin embargo, los Guerreros podría contar en las próximas semanas con refuerzo inesperado: Santiago Muñoz.

El delantero mexicano regresó a las filas de los Guerreros, luego de culminar su etapa en el Newcastle en calidad de préstamo. Los problemas físicos le impidieron sumar minutos en el arranque del certamen, pero parece que ya está listo para jugar.

Y es que Eduardo Fentanes, director técnico de los Guerreros, habló en conferencia de prensa sobre la situación de Santi y reveló que ya lo ve en condiciones de sumar minutos; sin embargo, deja abierta la posibilidad de que primero juegue con la Sub 20.

“Lo veo muy bien y lo estamos considerando que pueda jugar con la Sub 20 o no, pero ya también lo veo elegible para participar con el Primer Equipo. Tengo que perfilar la lista de la gente que viaje pero Santiago está en mucho mejor momento y la idea es que ya empiece a tener minutos, ya sea con la Sub 20 o con nosotros directamente en primera”, mencionó el DT.

Está registradon con la Sub 20

Vale destacar que Muñoz fue registrado con el equipo Sub 20 de Santos Laguna y tiene el dorsal 199 para disputar el Torneo Clausura 2023. Esto no le impide tener actividad con el primer equipo, por lo que todo dependerá de lo que decida Fentanes en los próximos días.