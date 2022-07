Joao Rojas llegó a Monterrey hace nada más que cinco días, pero este domingo ya pudo disputar sus primeros minutos con la camiseta de Monterrey, ingresando a los 86 del partido ante Santos Laguna disputado en Torreón, en el que su equipo terminó cayendo 4-3 producto de un tanto de penal marcado en el primer minuto de adición por Brian Lozano.

Habiéndose sacado ya la mochila del debut, el ecuatoriano trabajará en la semana buscando ser titular el próximo sábado, cuando los dirigidos por Vucetich reciban a Las Águilas del América necesitados de un triunfo que no les haga comenzar el Apertura 2022 de la Liga MX corriendo desde muy atrás.

Mientras espera ese momento, Joao Rojas recordó sus inicios en el futbol durante una entrevista concedida a Mediotiempo en la que reveló que sufrió de chico problemas de crecimiento que lo llevaron a realizar un tratamiento con hormonas muy similar al que realizó Leo Messi en Barcelona.

“Soy un chico que desde pequeño se fue lejos de sus padres, le tocó guerrear solo, donde naturalmente mi cuerpo no me permitía jugar, porque sufría de crecimiento; entonces, me inyectaron hormonas de crecimiento y eso me formó mi carácter. Sé que si ya le gané a la naturaleza, con la ayuda de Dios, sé que no hay una situación que no pueda vencer. No ha sido fácil y se debe también a la ayuda de mi padre y de mi madre”, comentó el futbolista.

Y agregó: “Fue un tratamiento, pero más allá del resultado, que fue positivo, fueron años de trabajo, de esfuerzo, trabajo a doble turno, buena alimentación, que me ayudó a estar en este lugar. Hoy lo conseguí, estoy feliz y espero que los días pasen para poder disfrutar de todo esto”.

Las lesiones que han conspirado contra la explosión de Joao

La aparición de Joao Rojas en el futbol ecuatoriano despertó casi de inmediato pronósticos de futuro europeo, con el que sin embargo no ha podido cumplir todavía, pues con 24 años ha sufrido varias lesiones que conspiraron contra su mejor desarrollo. "Me ha tocado más perder, que ganar; he perdido Finales, me he roto el ligamento cruzado, he conseguido cosas individuales, he ido a la Selección, me he ido al descenso. Han sido muchas cosas que han formado mi carácter y que hoy tiene a un jugador con una personalidad fuerte”, señaló sobre la experiencia que le han dado sus más grandes decepciones, mimas que quiere dejar atrás en Monterrey.