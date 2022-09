En el año 2019, la Liga MX realizó una Asamblea para tratar la dificultad existente para promover jovenes talentos y no depender de jugadores del exterior. La reunión derivó en un proyecto para reducir la cantidad de extranjeros de manera paulatina, aunque la medida aún no fue aplicada.

En principio, la nueva medida comenzaría a correr a partir de esta temporada, pero se postergó por el ciclo mundialista y para dar apoyo a aquellos clubes que aún estaban lejos de conformar así sus plantillas. La idea contemplaba reducir la cantidad de extranjeros a nueve por plantilla y sólo siete en cancha.

Pese a la postergación, algunos equipos ya se adaptaron esta temporada a aquella idea de la Asamblea. Sin contemplar el caso de Chivas, excepción lógica, otros cinco equipos inscribieron en sus plantillas menos de 10 foráneos (NFM): se trata de Pumas, Atlas, Pachuca, Mazatlán y Necaxa.

El caso más emblemático parece ser el de Pumas, que sólo registró siete extranjeros, con la clara idea de potenciar sus fuerzas básicas acompañadas de refuerzos de calidad que igual no rindieron lo esperado. Los Tuzos, por su parte, también tiene siete, además de Avilés Hurtado, quien ya cuenta con registro como mexicano. El resto de los conjuntos de la Liga MX, continúa con hasta diez NFM en sus plantillas.

¿Qué dice el Reglamento?

El artículo 27 del reglamento se mantuvo con la cantidad máxima permitida en 10 NFM: “Los Clubes solo podrán contar con un máximo de 10 (diez) Jugadores No Formados en México, entre los registrados en sus planteles de la LIGA MX y su filial de Fuerzas Básicas Sub 20, considerando a los Jugadores con contrato vigente con el Club y que no tengan registro vigente con el mismo Club".