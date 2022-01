El paso de Marco Fabián con la selección mexicana se resume en 43 partidos jugados y nueve goles anotados entre el 26 de enero de 2012 contra Venezuela y el 11 de septiembre de 2019 ante Argentina, además de, claro está, la medalla de oro con la selección olímpica en Londres 2012.

A más de dos años de no haber sido llamado al equipo Tricolor, ahora que recién llegó al Mazatlán como refuerzo, Marco Fabián buscará ganarse un nuevo llamado del seleccionador Gerardo Martino: "siempre he tenido mi techo muy altos, siempre he tenido mis sueños muy grandes y no veo nada imposible en este mundo".

Marco Fabián sabe que sus pretensiones de volver a ser seleccionado nacional y llegar a Qatar 2022 pueden causar muchas opiniones adversas y de escepticismo: "Se podrá decir que viene sin jugar, que cómo puede hablar tonterías de que quiere jugar un tercer mundial, también me dijeron que hablé tonterías cuando dije que íbamos a ganar la medalla de oro y así han pasado muchas cosas".

Marco Fabián en la Copa del Mundo

A sus 32 años, Marco Fabián tiene muy presente que cuatro años antes, cuando tenía todos los pronósticos en contra por una lesión, supo venir de atrás para ganarse un llamado de Juan Carlos Osorio y un lugar en el Tri para jugar la Copa del Mundo de Rusia, la segunda de su trayectoria después de haber estado en Brasil 2014.

"Antes del Mundial de Rusia salí de una lesión de espalda, faltaban cuatro meses, pero salieron las cosas y me puse en mi mejor nivel y jugué le Mundial del 18, y así puede suceder, yo voy paso a paso, voy con un proceso día con día y mientras haga bien las cosas, esté en un nivel óptimo, todo puede pasar, Qatar está en mi cabeza, lo admito y vamos a trabajar para ello", advirtió Marco Fabián en entrevista con el periodista Miguel Gurwitz en el podcast Mother Soccer.